Посредника во взятке в 1,5 млн рублей задержали в Ленобласти

Возбуждено уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники экономической полиции задержали 29-летнего жителя Псковской области по подозрению в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Мужчина пообещал приятельнице помочь ее сожителю. За 1,5 млн рублей он должен был «решить вопрос» с освобождением того от уголовной ответственности. Способ - заключение контракта на военную службу, причем в подразделениях, не связанных с боевыми действиями.

- Деньги мужчина получил 26 мая в садоводстве «Северная жемчужина» во Всеволожском районе. Там его и задержали оперативники, - уточнили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве». Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.