Цены на водку в Петербурге выросли на 15 процентов в мае 2026 года

В России выросли цены на спиртное. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Средние розничные цены на водку в России выросли на 14,9 процента по состоянию на 18 мая 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала текущего года этот показатель увеличился на 12,2 процента, сообщил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков в интервью ТАСС.

- Рост цен связан с повышением акцизов на алкогольную продукцию. Также на ценообразование влияют увеличение стоимости сырья, рост тарифов на электроэнергию, логистические расходы и удорожание комплектующих и других компонентов, - рассказал Востриков.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Основная тема форума - «Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему». В рамках мероприятия обсудят вопросы формирования новой модели глобального развития в условиях изменяющейся мировой экономики.

В программе форум малого и среднего предпринимательства, форум креативных индустрий, международный молодёжный форум «День будущего» и форум «Лекарственная безопасность».

Культурную программу представит фестиваль «Петербургские сезоны», а спортивные мероприятия - традиционные Спортивные игры ПМЭФ.