Лотерея с запчастями, сбой электроники и ржавчина: Какие есть риски при покупке подержанных китайских авто

В России продолжает увеличиваться доля китайских автомобилей на вторичном рынке. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За первые четыре месяца этого года продажи подержанных китайских автомобилей выросли в России на 45 % по сравнению с прошлым годом. Но существуют риски при покупке таких машин, о которых предупредил ассистент Финансового университета при правительстве РФ Ярослав Климов в разговоре с Федерал Пресс.

- В Китае распространена практика модернизации узлов прямо по ходу конвейерной сборки. Так, в рамках одного и того же месяца выпуска на одну модель могут устанавливаться разные тормозные колодки, рычаги подвески и так далее, из-за чего подбор запчастей через электронные каталоги превращается в лотерею, а ожидание деталей растягивается на месяца.

Кроме того, у большинства «китайцев» слишком тонкое лакокрасочное покрытие и низкая антикоррозийная стойкость: сколы и рыжий налет могут появляться уже за один сырой сезон. Также в сильные морозы в таких авто регулярно происходят сбои электроники, быстро требуется замена аккумулятора.

Но есть и хорошие варианты. Только искать их лучше среди подержанных «китайцев» в возрасте 1-3 лет, то есть модельные ряды 2023–2025 годов, когда в автопроме Поднебесной учли все прошлые ошибки.