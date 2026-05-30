Без конечностей и в ожогах: Подросток нашел коробку с изувеченными живыми крысами в Пушкине

Волонтеры написали заявления в полицию. Фото: vk.com/wall-112383155_80350

В Отдельном парке Пушкина обнаружили коробку с изувеченными крысами. Страшную находку нашел подросток, выгуливавший собаку. По словам мальчика, он услышал слабый писк и увидел коробку, привязанную к дереву. Внутри находились пять крыс, одна из которых погибла. Остальные животные получили серьезные травмы: у них ожоги, отрезаны лапы и другие повреждения. Также у одной крысы в заднем проходе был найден карандаш. Об этом сообщил Фонд помощи брошенным крысам Петербурга.

Крыс срочно доставили в ветеринарную клинику, где им оказали первую помощь. Специалисты следят за их состоянием.

- На утро все четыре крысы живы. Мы ждем результатов осмотра врачей. По факту живодерства будет заявлено в полицию. Все вещественные доказательства сохранены и будут переданы на экспертизу, - рассказали неравнодушные волонтеры фонда.

Полиция начала проверку по факту жестоко обращения с животными.