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НовостиОбщество31 мая 2026 7:13

Ограничения движения вводятся в тоннеле дамбы в Петербурге с 1 июня

В тоннеле дамбы в Петербурге ограничат движения с 1 по 5 июня
Анна ГРЕНЬ
Для ввода и вывода ремонтной техники возможна полная остановка потока.

Для ввода и вывода ремонтной техники возможна полная остановка потока.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

С 1 по 5 июня движения транспорта в тоннеле дамбы Невской стороны (внутреннее кольцо) будет ограничено – вводятся временные ограничения по полосам. Это нужно для проведения регламентных работ в Комплексе защитных сооружений от наводнений.

- Для ввода и вывода ремонтной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время (по регламенту это не более 7-10 минут), - сообщают в официальном канале в МАКС Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

В дирекции Комплекса также убедительно просят водителей учитывать дорожную обстановку и следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками и ограждениями и соблюдать скоростной режим.

Напомним, ранее «КП-Петербург» писала о том, что движение по ЗСД ограничат в дни проведения ПМЭФ со 2 по 6 июня.