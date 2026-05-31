По итогам голосования будет сформирован 147-местный состав Национальной ассамблеи. Фото: тг-канал Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

Граждане Гвинеи проголосовали на парламентских выборах в Петербурге. 31 марта в Северной столице открыли избирательный участок для граждан Гвинеи, временно находящихся на территории города, чтобы они могли выбрать депутатов Национальной ассамблеи Гвинейской Республики. По итогам голосования будет сформирован 147-местный состав Национальной ассамблеи.

- 49 депутатов избираются по пропорциональной системе в едином избирательном округе, еще 98 - по мажоритарной системе в 50 избирательных округах, включая зарубежные, - сообщают в официальном Telegram-канале Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

Всего в выборах участвуют около 450 кандидатов, выдвинутых политическими партиями или в порядке самовыдвижения.

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