28 детсадов в Петербурге получат спецоборудование для изучения науки в 2026 году

В 2025 году из регионального бюджета на образование выделили 320 миллиардов рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

28 детсада в Петербурге получат спецоборудование для изучения науки в 2026 году. Об этом объявил губернатор Александр Беглов. Поставка специализированного оборудования в детские сады пройдет в рамках программы раннего естественно-научного образования.

- Финансирование образовательной программы в городе растет, и это позволяет улучшать материально-техническую базу дошкольных учреждений, - рассказали в пресс-службе Смольного.

В 2025 году из регионального бюджета на образование выделили 320 миллиардов рублей, что на 30 миллиардов больше, чем годом ранее. Программа направлена на реализацию национального проекта «Молодежь и дети». Кроме этого, в 2025 году 100 дошкольных образовательных учреждений уже оснастили специализированным оборудованием, а в 2026 году эта мера коснется еще 28 детских садов.