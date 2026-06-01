Виталия Пирогова назначили новым гендиректором ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Виталий Пирогов займет местно нового гендиректора ГУП "Водоканала Санкт-Петербурга". Фото: https://t.me/VDKSPB

С 2 июня 2026 года пост генерального директора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» займет Виталий Пирогов. Ранее он работал на предприятии заместителем генерального директора. Об этом сообщила пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Сергей Волков, который руководил «Водоканалом» до этого, покинет свой пост 1 июня 2026 года в связи с переходом на новое место работы.

- Под руководством Сергея Волкова были реализованы важные проекты по повышению надёжности водоснабжения и водоотведения, включая реконструкцию очистных сооружений и строительство новых коллекторов. Это позволило достичь высокого уровня очистки сточных вод - 99,8 процента, что улучшило экологическую обстановку в Санкт-Петербурге. Также началось строительство второй нитки Главного канализационного коллектора, - отметил вице-губернатор Сергей Кропачев, подчеркивая значимость вклада Сергея Волкова в развитие предприятия и города.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что систему доочистки и обеззараживания сточных вод обновят на Северной станции аэрации.