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НовостиПроисшествия2 июня 2026 6:08

Строили баррикады и прятались на крыше: Полиции пришлось искать мигрантов во время рейда в лицее в Петербурге

Иностранцы прятались на крыше лицея Петербурга, но полиция их нашла
Регина МАРИНЕЦ
Перед въездом на территорию лицея рабочие насыпали песчаные баррикады.

Перед въездом на территорию лицея рабочие насыпали песчаные баррикады.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Полиция провела рейд в здании лицея на Социалистической улице - сейчас там идут строительно-монтажные работы. Сотрудники проверяли, как иностранные рабочие соблюдают миграционное законодательство.

Гости из ближнего зарубежья не хотели общаться с полицией. Они прятались в раздевалках и подсобках, делали вид, что не замечают полицейских, терялись в длинных коридорах. Самые отчаянные попытались отсидеться на крыше. Они заперли двери изнутри и отказались открывать.

- Перед въездом на территорию лицея рабочие насыпали песчаные баррикады. Видимо, рассчитывали, что служебные машины не проедут и у них будет время спрятаться получше, - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Всего в ходе рейда проверили 60 человек, половина из них - выходцы из стран Средней Азии. Восемь нарушителей забрали в отделы полиции. На них составили административные протоколы по статье о нарушении миграционных правил.