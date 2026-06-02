Заместитель председателя КНР Хань Чжэн примет участие в ПМЭФ-2026 с 4 по 8 июня

ПМЭФ-26 стартует с 3 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель председателя КНР Хань Чжэн примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026), который пройдет в Петербурге с 3 по 6 июня. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД КНР.

- Визит Хань Чжэна продлится с 4 по 8 июня, в рамках поездки он также посетит Беларусь, - уточнили в пресс-службе МИДа.

ПМЭФ-2026 станет 29-м форумом и соберет представителей более 130 стран. Главная тема форума - «Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему». В программе запланированы деловые, культурные и спортивные мероприятия, посвящённые обсуждению новой модели глобального развития в эпоху трансформации мировой экономики.

Напомним, ранее стало известно, что представитель США приземлился в Пулково для участия в ПМЭФ-2026. Американец примет участие в сессии «Россия - США: диалог культур».