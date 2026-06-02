На стройплощадке ВСМ Москва – Петербург начали возводить мост через реку Шошу

В строительстве моста задействовано 469 человек и 61 единица техники. Фото: npsgk.ru

На стройплощадке высокоскоростной магистрали Москва – Петербург начали возводить мост через реку Шошу. Об этом сообщила пресс-служба компании «Нацпроектстрой». В пойме реки уже начали устанавливать опоры для будущего моста. На данный момент работы ведутся на 186 опорах из запланированных 250.

- Общая длина моста вместе с подходами составит более 8,2 километров. В русловой части реки планируется возвести четыре опоры: на двух из них уже погружают буронабивные сваи, а на двух других устанавливают шпунтовое ограждение для котлованов под фундаменты, - рассказали в пресс-службе компании.

В строительстве моста задействовано 469 человек и 61 единица техники. Для обеспечения доступа специалистов к водной части строительства по обоим берегам реки Шоши используются временные мосты, которые не пересекают реку и не препятствуют её навигации.