Изобретателям помогут воплотить их смелые идеи в жизнь

Программа «Инженеры смыслов» помогает воплотить инженерную идею в реальность. Фото: АО «ЗАСЛОН».

Российский инженерный холдинг АО «ЗАСЛОН» запустил программу «Инженеры смыслов». Ее цель - найти, оценить и поддержать перспективные инженерные разработки, включая технологии гражданского и двойного назначения.

- Особый интерес вызывают разработки в сфере беспилотных авиационных систем (БПЛА), а также технологии обнаружения и мониторинга объектов, защиты инфраструктуры и борьбы с нелегальным использованием дронов, - отметили в холдинге.

Также на конкурс можно присылать проекты, связанные с робототехникой, современными средствами связи, искусственным интеллектом, сенсорикой и техническим зрением, вычислительной техникой и аппаратными платформами, микроэлектроникой, новыми материалами и комплектующими.

Участвовать в конкурсе смогут руководители предприятий и вузов, научно-технические коллективы, молодые ученые, инженеры, технологические предприниматели и команды с уже готовыми разработками.

- По итогам для проекта могут составить персональный маршрут развития - от первичной проработки идеи и уточнения технической концепции до пилотного внедрения и потенциального промышленного партнерства, - добавили в «ЗАСЛОНе».

КОНКРЕТНО

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