Кампус «Сириуса» построят на Васильевском острове

Соглашение о сотрудничестве подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Национальный кампус технологического лидерства «Сириус» создадут на Васильевском острове. Соглашение о сотрудничестве с федеральной территорией подписали губернатор Александр Беглов и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева на Петербургском международном экономическом форуме.

Беглов назвал Петербург важнейшим промышленным и научным регионом России. По его словам, центр «Сириус» поможет задействовать потенциал города для решения поставленных задач. Кампус станет моделью, которая объединит промышленность, науку и высшее образование. Там будут раскрывать таланты молодежи.

- Именно подрастающему поколению предстоит развивать инновационную экономику и обеспечивать технологическое лидерство страны, - подчеркнул губернатор.

Петербург окажет полное содействие в создании центра. Беглов поблагодарил Шмелеву и сотрудников «Сириуса» за доверие к Петербургу и пожелал успехов в реализации этого важного для России проекта.