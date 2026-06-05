Пьяный пассажир разбил стекло в троллейбусе и ударил водителя в Петербурге

Водитель обратился за медицинской помощью. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском районе задержали 20-летнего местного жителя, который устроил дебош в общественном транспорте – он разбил стекло в кабине водителя и ударил водителя. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию обратилась сотрудница компании-перевозчика. Она сообщила, что ночью 1 июня на Комендантской площади неизвестный пассажир устроил скандал в троллейбусе маршрута № 2. Мужчина разбил рукой стекло кабины водителя, а затем ударил 47-летнего шофера.

- Водитель обратился за медицинской помощью. После осмотра врачи отпустили его на амбулаторное лечение. Материальный ущерб от разбитого стекла составил 83 тысячи рублей, - уточнили в полиции.

Полицейские задержали подозреваемого 3 июня. Им оказался пьяный 20-летний безработный. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Пока его отпустили под обязательство о явке.