Ларионов на ПМЭФ: Овечкин останется в «Вашингтоне»

На его счету 929 шайб в 1573 матчах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Главный тренер СКА Игорь Ларионов в кулуарах Петербургского международного экономического форума поделился новостью об Александре Овечкине. По его словам, 40-летний хоккеист планирует продлить карьеру в «Вашингтон Кэпиталз». Текущий сезон стал для него 21-м в НХЛ и последним по действующему контракту.

- Только рад за Овечкина, его достижения и долголетие. Уверен, что форвард будет двигаться дальше и ставить новые рекорды, - заявил Ларионов.

Напомним, Овечкин уже вошел в историю как лучший снайпер НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. На его счету 929 шайб в 1573 матчах. Он побил рекорд канадца Уэйна Гретцки, у которого было 894 гола. Правда, по сумме шайб в регулярке и плей-офф Гретцки пока впереди - 1016 против 1006 у Овечкина. Но россиянин продолжает сокращать разрыв. Если Овечкин останется в лиге, у него есть все шансы обойти и это достижение.