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НовостиЭкономика5 июня 2026 9:50

Появился первый участник проекта научного центра «Невская дельта»

В ближайшие пять лет в инновационные проекты вложат 2,8 млрд рублей
Регина МАРИНЕЦ
Организация займется цифровизацией российских компаний.

Организация займется цифровизацией российских компаний.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первым резидентом «Невской дельты» стала Ассоциация «Цифровые технологии в промышленности». Приказ о первом участнике Инновационного научно-технологического центра СПбГУ подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

Организация займется цифровизацией российских компаний. Для этого она объединит усилия научных команд в сфере информационных технологий. У ассоциации уже есть более 120 разработок для крупных заказчиков. В ближайшие пять лет в инновационные проекты вложат 2,8 млрд рублей.

Статус первого резидента дает компании налоговые льготы. Глава городского комитета по промышленной политике Александр Ситов объяснил, что в первые 10 лет участник освобождается от уплаты налога на прибыль, налога на имущество и НДС.

- Также для него действует пониженная ставка по страховым взносам, - добавил Ситов.

В третий день форума подписали еще одно соглашение - с компанией «Валдай Роботы». Она планирует создавать и внедрять робототехнические технологии на базе «Невской дельты», что позволит автоматизировать производство и логистику в Петербурге.