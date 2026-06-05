В Петербурге появится крупнейшее в России производство биотехнологических препаратов

Крупнейшее в России производство биотехнологических препаратов появится в Петербурге. Фото: Смольный

В Петербурге создадут крупнейшее в России производство биотехнологических лекарств. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов после подписания соответствующего соглашения на ПМЭФ-2026 с директором фармкомпании. Встреча прошла в присутствии министра промышленности и торговли России Антона Алиханова.

По планам, новое предприятие будет выпускать современные препараты, которые помогут лечить социально значимые заболевания. Зависимость от импорта стратегически важных лекарств, как итог, упадет. На заводе будут трудиться 1000 рабочих, а Петербург укрепит позиции как ключевого центра фармацевтики и биотехнологий в России.

- Мы обеспечим развитие научно производственной базы города, - подчеркнул Александр Беглов. – Наш фармкластер – один из динамично развивающихся. В него уже входят 24 крупных предприятия. На новом развернется крупнейшее в России производство биотехнологических препаратов. У нас в городе в этой отрасли лучшие разработки, кадры и ресурсы. Правительство создает комфортные условия для появления таких предприятий.