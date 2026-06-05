На ПМЭФ Пиотровский призвал жестко наказывать за провокации в музеях

Пиотровский заявил о необходимости наказания для посетителей, которые устраивают провокации в музеях. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-26) генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил о необходимости жесткого наказания для посетителей, которые устраивают провокации в музеях.

- Действия, например, руферство на крыше музея, являются формой воровства и вандализма, - рассказал Михаил Пиотровский. Он также отметил, что такие поступки часто совершаются для самоутверждения, и выразил необходимость активной борьбы с этим явлением с помощью строгих мер.

Генеральный директор Эрмитажа выразил недовольство недавним инцидентом, когда мужчина занял императорский трон в музее. Пиотровский подчеркнул, что это не просто экспонат, а трон Российской империи.

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