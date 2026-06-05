Петербуржцы смогут отправить письмо в космос

Все данные участников запишут на цифровой носитель и установят на спутник «Иоффе-1». Фото: пресс-служба Музея космонавтики и ракетной техники имени академика Глушко

Гости Музея космонавтики и ракетной техники имени академика Глушко смогут отправить на орбиту свои имена, рисунки и фотографии. Акция «Отправь свое имя в космос» стартует 8 июня.

- Все данные участников запишут на цифровой носитель и установят на спутник «Иоффе-1», который запустят зимой, - рассказали в пресс-службе музея. - Проведение таких акций уже стало доброй традицией, цель которой популяризировать космонавтику и показать, что даже маленькие спутники могут быть полезными. «Иоффе-1» как раз относится к таким аппаратам.

Сам спутник войдет в группировку «Охотники за сверхновыми» в рамках проекта «Спейс-π». Основная задача - дать школьникам и студентам возможность поучаствовать в настоящей научной миссии. Кроме носителя с именами и рисунками, на борту установят детектор гамма-всплесков и панорамную камеру с обзором 360 градусов.

Центр управления полетами отберет 100 лучших рисунков. После выхода спутника на орбиту эти изображения начнут транслировать на Землю в радиолюбительском диапазоне частот. Так что авторы лучших работ не только отправят свои рисунки в космос, но и смогут услышать их оттуда.