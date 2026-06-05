Разумишкин рассказал о применении ИИ и борьбе с борщевиком на ПМЭФ

ГАТИ сотрудничает с другими органами власти для расширения усилий по борьбе с борщевиком. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-26) вице-губернатор Евгений Разумишкин рассказал о применении цифровых технологий в жизни города. В частности, он отметил, что в Петербурге активно используются нейросетевые решения для выявления нарушений на дорогах и в жилых районах. Кроме того, Евгений Разумишкин сообщил о борьбе с борщевиком.

- Мы сегодня используем достаточно много цифровых технологий, в том числе - нейросетевых технологий, благодаря которым мы фиксируем различные нарушения на улично-дорожной сети, внутриквартальной территории, так называемые детекторы, - рассказал Разумишкин в своем интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

В городе установлено более 20 детекторов для выявления этого растения, а в планах - увеличить их количество до 30. ГАТИ сотрудничает с другими органами власти для расширения усилий по борьбе с борщевиком.