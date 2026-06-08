Водитель ВАЗа сбил 13-летнего велосипедиста под Гатчиной и скрылся

Пострадавший ученик шестого класса в тяжелом состоянии попал в больницу. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Мальчик на электровелосипеде попал под машину в Гатчинском районе. Водитель ВАЗа сразу скрылся с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

13-летний мальчик ехал на электровелосипеде по второстепенной дороге и хотел проехать перекресток справа. В этот момент машина на главной дороге из Елизаветино в сторону Фьюнатово сбила ребенка. После удара ВАЗ съехал в кювет, а водитель бросил машину и скрылся с места происшествия.

- Пострадавший ученик шестого класса в тяжелом состоянии был доставлен на скорой в реанимацию, - уточнили в полиции.

Полиция устанавливает все обстоятельства аварии и разыскивает водителя, который оставил ребенка умирать. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.