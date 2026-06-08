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НовостиПроисшествия8 июня 2026 6:58

Водитель ВАЗа сбил 13-летнего велосипедиста под Гатчиной и скрылся

Мужчина бросил машину в кювете и убежал
Регина МАРИНЕЦ
Пострадавший ученик шестого класса в тяжелом состоянии попал в больницу.

Пострадавший ученик шестого класса в тяжелом состоянии попал в больницу.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Мальчик на электровелосипеде попал под машину в Гатчинском районе. Водитель ВАЗа сразу скрылся с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

13-летний мальчик ехал на электровелосипеде по второстепенной дороге и хотел проехать перекресток справа. В этот момент машина на главной дороге из Елизаветино в сторону Фьюнатово сбила ребенка. После удара ВАЗ съехал в кювет, а водитель бросил машину и скрылся с места происшествия.

- Пострадавший ученик шестого класса в тяжелом состоянии был доставлен на скорой в реанимацию, - уточнили в полиции.

Полиция устанавливает все обстоятельства аварии и разыскивает водителя, который оставил ребенка умирать. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.