Александр Бельский: Сад Мариинского дворца открыли для бесплатных прогулок

Вход бесплатный через ворота со стороны Вознесенского проспекта. Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга

Сад Мариинского дворца открыли для бесплатных прогулок петербуржцев по выходным. Сад Мариинского дворца был открыт впервые 28 мая 2022 года по распоряжению Александра Бельского. Ранее для широкой публики он был недоступен.

- Этот зеленый уголок – уникальное место Северной столицы. Скрытый в самом центре каменного Петербурга, в сердце величественного памятника истории и архитектуры, он является островком уюта и душевного спокойствия, - заявил Бельский.

Вход бесплатный через ворота со стороны Вознесенского проспекта. График работы - суббота и воскресенье с 11:00 до 19:00. Одновременно в саду могут гулять не более 50 человек.

Самые старые растения в саду - клены, посаженные еще в 1904 году. Гордость сада - яблоня Недзвецкого, цветки которой напоминают сакуру. Сейчас цветет черемуха Маака, есть здесь и японская айва.

Доступность сада Мариинского дворца дает жителям возможность познакомиться с историей здания, увидеть знаменитую лестницу, которую недавно отреставрировали, прогуляться по саду и провести фотосессии и церемонию бракосочетания.