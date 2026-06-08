Следователи начали проверку по факту гибели музыканта Сокуна в Ленобласти

Следователи назначили необходимые экспертизы. Фото: АНО Водолазная группа «ДобротворецЪ»

Следователи начали проверку по факту гибели 63-летнего музыканта Евгения Сокуна и его 61-летней спутницы в Финском заливе. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Ленобласти.

Предварительно установлено, что 30 мая пара отправилась на рыбалку в акваторию залива у поселка Озерки на надувной лодке. После этого связь с ними пропала. Причина смерти, по предварительным данным, - утопление.

- Следователи назначили необходимые экспертизы. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Напомним, погибший мужчина оказался известным петербургским музыкантом. Евгений Сокун был клавишником кавер-группы «Ностальгия». С начала июня друзья и близкие музыканта занимались поисками пропавшей пары, они нашли машину на берегу и перевернутую лодку.