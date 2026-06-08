Желтый уровень опасности объявили в Петербурге из-за грозы, ливня и сильного ветра

Грозы и ливни обещают синоптики 9 июня в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. С 12:00 до 22:00 9 июня будет действовать повышенный уровень погодной опасности. Это связано с ожидаемой грозой, дождями и порывистым ветром.

- В некоторых районах возможны сильные ливни. Во время грозы ветер может усилиться до 15–20 м/с на короткое время, - уточнили в пресс-службе со ссылкой на данные Росгидрометцентра.

Напомним, «желтый» уровень предупреждает о потенциально опасных погодных условиях.

Водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными и осторожными.

Ранее мы рассказывали о том, что град и мощный ветер накроют Петербург днем 9 июня. Несмотря на спокойную ночь, днем погода изменится. Будет облачно, во второй половине дня в некоторых районах ожидаются ливни, грозы, мощный ветер до 20 м/с.