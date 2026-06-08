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НовостиОбщество8 июня 2026 16:55

По схеме Долиной?: Пенсионерке из Мурманска вернули квартиру после продажи

Психически нездоровой пенсионерке из Мурманска вернули проданную квартиру
Любовь ШЕВЧУК
При проведении сделки женщина не осознавала, что делает.

При проведении сделки женщина не осознавала, что делает.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пенсионерке из Мурманска вернули ее жилье после продажи. Женщина продала свою квартиру, а вскоре обратилась в прокуратуру за помощью: мол, при продаже недвижимости она не осознавала, что делает. Оказалось, пожилая женщина нездорова, и это было единственное ее жилье, пишет b-port.com.

- Как показала психолого-психиатрическая экспертиза, у женщины психическое заболевание, в результате которого страдает память, мышление и социальная адаптация. Поэтому при совершении юридических действий с недвижимостью она могла не отдавать отчет тому, что теряет свою квартиру, - уточняет информационное агентство.

Обстоятельства выяснились в процессе проверки прокуратуры Октябрьского округа, куда обратилась пенсионерка. Прокурор добился признания договора купли-продажи квартиры недействительным. Суд первой инстанции эти требования удовлетворил, а затем и Мурманский областной суд согласился с решением – оно уже вступило в силу. О покупателях дополнительно не сообщается.