По схеме Долиной?: Пенсионерке из Мурманска вернули квартиру после продажи

При проведении сделки женщина не осознавала, что делает. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пенсионерке из Мурманска вернули ее жилье после продажи. Женщина продала свою квартиру, а вскоре обратилась в прокуратуру за помощью: мол, при продаже недвижимости она не осознавала, что делает. Оказалось, пожилая женщина нездорова, и это было единственное ее жилье, пишет b-port.com.

- Как показала психолого-психиатрическая экспертиза, у женщины психическое заболевание, в результате которого страдает память, мышление и социальная адаптация. Поэтому при совершении юридических действий с недвижимостью она могла не отдавать отчет тому, что теряет свою квартиру, - уточняет информационное агентство.

Обстоятельства выяснились в процессе проверки прокуратуры Октябрьского округа, куда обратилась пенсионерка. Прокурор добился признания договора купли-продажи квартиры недействительным. Суд первой инстанции эти требования удовлетворил, а затем и Мурманский областной суд согласился с решением – оно уже вступило в силу. О покупателях дополнительно не сообщается.