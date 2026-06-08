15-школьница пережила клиническую смерть в Кемеровской области

Школьницу спасли в Кузбассе. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе 15-летняя подростковая пациентка пережила состояние клинической смерти. Как сообщает издание VSE42.ru, спасти ее удалось сотрудникам выездной бригады Новокузнецкой клинической станции скорой медицинской помощи имени Ю.М. Янкина.

- Сигнал поступил от матери, которая обнаружила свою дочь без признаков сознания, – проинформировал министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

По прибытии на место происшествия медицинские работники зафиксировали у несовершеннолетней клиническую смерть. Специалисты незамедлительно начали реанимационные мероприятия. После проведения дефибрилляции сердечная деятельность восстановилась – через 4 минуты.

В условиях стационара НИИ сердечно-сосудистых проблем у девушки было выявлено удлинение интервала QT. Это опасное нарушение, при котором ритм сердца замедляется вследствие дефекта ионных каналов. С целью нормализации сердечной функции хирургическим путем ей установили кардиовертер-дефибриллятор. Дополнительно к этому была назначена медикаментозная терапия. Пациентка была выписана из лечебного учреждения с удовлетворительным состоянием здоровья.