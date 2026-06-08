10-летний мальчик погиб в ДТП, устроенном пьяным бесправником

Ребенок погиб в страшной аварии. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Четыре человека, включая десятилетнего мальчика, погибли в аварии в Кемеровской области. Как сообщает издание vse42.ru, авария произошла 6 июня на автодороге, соединяющей населенные пункты Гурьевск, Малая Салаирка, Горскино и Урск.

- Водитель автомобиля Nissan Ad, мужчина 1985 года рождения, не имевший права управления транспортными средствами и находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, - сообщили в ГАИ.

Инцидент зафиксирован примерно в 19:40 на 45–46 километре указанной трассы. Согласно предварительным данным, предоставленным полицией и следственным комитетом, водитель Nissan Ad нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, допустив выезд на левую обочину. После этого автомобиль съехал в придорожный кювет и опрокинулся.

В результате аварии погибли четверо: 40-летний водитель (мужчина не имел водительских прав, находился в состоянии алкогольного опьянения), 10-летний мальчик, 62-летний пассажир и еще одни 67 летний мужчина. Так же в аварии пострадала 37-летняя пассажирка. Она госпитализирована с травмами различной степени тяжести.