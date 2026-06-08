Бабушка и внук загадочно погибли в бане в Кузбассе

Бабушка и внук погибли в Кузбассе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Гурьевске (Кемеровская область) погибли 74-летняя женщина и ее несовершеннолетний внук. Как сообщает издание VSE42.ru, со ссылкой на прокуратуру и следственный комитет по Кемеровской области, в тот вечер трое несовершеннолетних находились в гостях у бабушки. Поздним вечером старший из подростков зашел в баню. Младший ребенок услышал крик о помощи и позвал бабушку.

- Когда женщина открыла дверь, они увидели подростка, который рукой касался провода механического термометра (датчика температуры), находившегося под напряжением, сообщили в СК. - Пожилая женщина попыталась спасти внука, однако сама получила смертельное поражение электрическим током. Оба пострадавших скончались.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Кузбассу возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». На место происшествия выехала следственная группа. Назначены экспертизы.