Выставка «Лето культурной столицы» открылась в Президентской библиотеке Петербурга

Среди участников – фотограф «КП-Петербург» Алексей Булатов.Фото: prlib.ru

В Президентской библиотеке Петербурга состоялось открытие мультимедийной выставки «Лето культурной столицы». Инициатива создания экспозиции принадлежит Совету по печатным СМИ и Санкт-Петербургскому отделению Союза журналистов России. Выставка приурочена к 323-летию основания Северной столицы.

На экспозиции представлены фотографии, созданные четырьмя федеральными и четырьмя городскими СМИ. На снимках - великолепные дворцы и каналы, яркие фестивали, тихие вечерние прогулки, белые ночи, алые паруса, редкое солнце и привычные дожди.

- В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Петербурга Марина Мерцалова, директор Северо-Западного филиала «Российской газеты» Анжелика Гурская, председатель Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России, главный редактор «Санкт-Петербургских ведомостей» Дмитрий Шерих и генеральный директор Издательского дома «С.-Петербургские ведомости» Борис Грумбков, - рассказали в пресс-службе Президентской библиотеки.

Кстати, среди участников фотокорреспондентов – фотограф «КП-Петербург» Алексей Булатов.

Посетить выставку можно до 30 июня. Экскурсии проводятся в Президентской библиотеке, расположенной по адресу: Сенатская площадь, д. 3, литера А.