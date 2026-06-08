Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика8 июня 2026 19:43

Более 24,5 тысячи человек приняли участие в ПМЭФ-26

На ПМЭФ подписали соглашение на сумму свыше 6 триллионов 640 миллиардов рублей
Маргарита СУРИНА
В Северной столице прошел ПМЭФ-2026.

В Северной столице прошел ПМЭФ-2026.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-26) приняли участие более 24,5 тысячи человек. Делегации прибыли из ста сорока двух стран. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в своем еженедельном радиообращении. По словам губернатора, на форуме было подписано свыше тысячи соглашений на общую сумму, превышающую 6 триллионов 640 миллиардов рублей.

- Впервые за последние десять лет на форум приехала официальная делегация из США. Также состоялась встреча депутатов Европейского парламента с представителями Государственной Думы России. Помимо делегации из США, на мероприятии присутствовали представители из Германии, Франции, Австрии, Великобритании и других европейских стран, - рассказал Александр Беглов.

Беглов также уточнил, что форум стал площадкой для диалога между представителями бизнеса и власти из разных стран, что способствует развитию международных отношений и экономики.