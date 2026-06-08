Петербург впервые вошел в тройку лидеров в Национальном рейтинге инвестиционного климата

2 года подряд Петербург привлекал рекордные объемы инвестиций. Фото: gov.spb.ru

Петербург занял третье место в Национальном рейтинге инвестиционного климата регионов России, впервые войдя в первую тройку. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов во время своего еженедельного радиообращения. Агентство Стратегических инициатив сформировало рейтинг на основе экспертных оценок, статистических данных и опросов бизнеса.

- С 2025 года город поднялся с шестой строчки на три позиции вверх. Это свидетельствует о значительном росте по всем показателям, - отметил Беглов.

По словам губернатора, успех стал результатом слаженной работы всех уровней власти города и его жителей.

- Два предыдущих года подряд Петербург привлекал рекордные объемы инвестиций. В 2025 году объем привлечённых средств превысил 1 триллион 700 миллиардов рублей. Эти средства направляются на развитие городской инфраструктуры, - рассказал Александр Беглов.

Президент России также отметил достижения Петербурга на пленарном заседании ПМЭФ. Глава государства подчеркнул, что в этом году в рейтинге учитывалась активность регионов в сохранении культурного наследия, и Петербург активно участвует в федеральных инициативах в этой сфере.