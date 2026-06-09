Петербурженка подала в суд на СПА-салон, где с нее сняли нижнее белье

Девушка сразу остановила массаж и попросила мастера выйти. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Клиентка СПА-салона подала иск на массажиста, который во время процедуры снял с нее нижнее белье. Петербурженка требует 105 тысяч рублей компенсации морального вреда.

- В ноябре прошлого года Виолетта пришла на массаж. Она переоделась в выданные одноразовые трусы на эластичных резинках и легла на стол. В какой-то момент массажист, не предупредив, снял с нее белье. На вопрос клиентки он ответил: нитки порвались и мешали проводить процедуру, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Девушка сразу остановила массаж и попросила мастера выйти. Тот не спорил. Но, по словам Виолетты, психологический дискомфорт и моральные страдания она уже получила. Администратор салона не стала брать с нее плату за процедуру и выдала сертификат на 5 тысяч рублей в ресторан.

В полиции девушке отказали в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления. Тогда Виолетта пошла в суд. Она требует с салона 105 тысяч рублей за унижения, страдания и чувство страха в месте, где рассчитывала на доверие.