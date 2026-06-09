Петербурженка отсудила у кафе-шавермы по соседству 100 тысяч рублей за запах

Факты нарушения тишины и покоя подтвердились. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Владельца кафе-шавермы в Невском районе обязали выплатить компенсацию женщине, которой заведение мешает спокойно жить. Она долгое время жаловалась на шум и неприятные запахи в своей квартире.

В суд обратилась женщина, которая живет в доме на улице Бабушкина, прямо над заведением общепита. По словам женщины, шум из заведения доносился и днем, и ночью, не давая ей нормально отдыхать. Кроме того, в квартиру постоянно проникали пары от жарки и неприятные запахи еды.

- Суд изучил материалы дела, были опрошены свидетели, проверены отчеты Роспотребнадзора. Факты нарушения тишины и покоя подтвердились, - пишет 78.ru со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Суд встал на сторону жительницы и назначил выплату за моральный вред в размере 100 тысяч рублей.