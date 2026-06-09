Петербург и Владивосток снова свяжут прямые рейсы с 20 июня

Летать самолеты будут три раза в неделю. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Перелеты без пересадок между двумя городами возобновятся в пиковый летний сезон. Об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта Владивосток. Рейсы начнут выполнять с 20 июня.

- Беспосадочные рейсы расширят возможности для пассажиров и позволят путешествовать без стыковок, - говорится в сообщении.

Летать самолеты будут три раза в неделю - по пятницам, субботам и воскресеньям. Вылеты из Владивостока запланированы по пятницам в 17:20, а по субботам и воскресеньям - в 14:45 по местному времени. В пути пассажиры проведут 8 часов 35 минут. Перевозить людей будут на широкофюзеляжных самолетах.

Ранее «КП-Петербург» писала, что беспилотные технологии планируют внедрить в Пулково. В первую очередь их можно использовать для управления багажными тягачами. Это должно ускорить обработку багажа и снизить риск ошибок из-за человеческого фактора.