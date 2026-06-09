Ребенок и шесть взрослых утонули в Петербурге с начала купального сезона

Семь человек утонули с начала купального сезона в Петербурге. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Семь человек утонули в реках, каналах и озерах Петербурга с начала купального сезона в 2026 году. Об этом рассказал главный госинспектор по маломерным судам Северной столицы Виктор Колесов на профильной пресс-конференции в ТАСС. По его словам, активный купальный сезон еще не начался – как таковых очень жарких дней в городе еще не было – однако проблемы уже есть.

- Из семи погибших двое, предположительно, утонули еще весной. Трое – прыгнули с мостов ради экстрима. Кроме того, погиб 11-летний ребенок в Московском районе, мальчики пошли купаться на пруд. Большинство людей загорают и купаются в местах, которые вообще не предназначены для купания, где это делать строго запрещено. Проводятся рейды для предотвращения несчастных случаев, таких нарушителей выгоняют. Например, на пляжах Курортного района у нас есть камеры и громкоговорители, - сказал Виктор Колесов.

Также инспектор попросил взрослых внимательнее следить за детьми и не пускать их в воду одних.