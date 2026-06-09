На Новом пляже в Сестрорецке установят памятник серой жабе

Миграция Серых жаб происходит каждый год весной. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Новом пляже у Сестрорецкого залива этим летом установят памятник серой жабе – обитательнице местного болота. Напомним, что в 2026 году активисты спасли 27 289 земноводных во время весенней миграции. «Комсомольская правда» также приняла участие в акции и короновала жаб.

Остальные подробности о подготовке пляжей к сезону озвучили на пресс-конференции, посвященной готовности рекреационных зон Петербурга, глава района Александр Забайкин отчитался о проделанной работе. Из 14 пляжей на Финском заливе девять уже благоустроены.

– К 1 июня провели комиссию по приемке всех пляжей – песок просеяли, дно почистили, установили буи, сделали детские купальни, – рассказал Забайкин.

Сразу два пляжа готовят к открытию в июле. Чудный пляж в Репино станет первым в районе, полностью ориентированным на маломобильных посетителей – там уложат деревянный настил для колясок.

Начальник отдела безопасности Андрей Фисяк добавил: после благоустройства отдыхающих стало заметно больше. Теперь за потоком следят через видеокамеры.

– С помощью видеокамер хотим посчитать, сколько человек посетят пляжи за сезон, чтобы потом улучшить инфраструктуру с учетом этих данных.

На пляжах также установили дополнительное освещение, прожекторы и колонки для оповещения о безопасности.