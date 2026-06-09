Суд в Петербурге запретил ссылки на фильм «Зови меня своим именем» с Тимоти Шаламе

Суд в Петербурге постановил заблокировать интернет-страницы с фильмами «Зови меня своим именем» и «Убей своих любимых». Фото: REUTERS.

Фанаты известного голливудского актера Тимоти Шаламе остались без его ранней картины «Зови меня своим именем». Этот фильм режиссера Луки Гуаданьино, а также картины «С любовью, Саймон» и «Убей своих любимых» теперь нельзя будет посмотреть. Красногвардейский райсуд в Петербурге рассмотрел иски о том, что на шести интернет-страницах размещены пиратские копии данных фильмов. Экспертиза показала, что в них есть деструктивная идеология. Проще говоря, они отражают повестку ЛГБТ*.

- Целями государственной политики в России, согласно указу президента от 09.11.2022, являются сохранение и укрепления традиционных ценностей. Верховный суд России признал международное объединение ЛГБТ* экстремистским, его деятельность запрещена на территории РФ . Поэтому Красногвардейский районный суд признал информацию, распространяемую на сайтах по шести адресам, запрещенной, - передает объединенная пресс-служба судов.

Решение суда подлежит немедленному исполнению. Вскоре доступ к интернет-страницам с фильмами заблокируют.

* - Международное общественное объединение ЛГБТ и его структурные подразделения признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории РФ.