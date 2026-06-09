Молодого человека доставили в больницу в состоянии клинической смерти, где он и умер. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Байкер проехал на красный и погиб под колесами иномарки на Московском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Смертельная авария произошла в ночь на 9 июня. 19-летний мотоциклист на Kawasaki пересек перекресток на запрещающий сигнал светофора. В этот момент по проспекту ехал 28-летний водитель Kia Ceed. Столкновения избежать не удалось.

Байкер погиб в ДТП на Московском проспекте Видео: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

- Молодого человека доставили в больницу в состоянии клинической смерти. Врачи боролись за его жизнь, но спасти байкера не смогли, - уточнили в полиции.

Сейчас полиция проводит проверку по факту аварии. Предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.

Ранее «КП-Петербург» писала, что два молодых петербуржца хотели вспомнить детство и подожгли тополиный пух, но спалили машину.