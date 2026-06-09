Турэксперт Абасов: поездки в Малайзию могут подешеветь после запуска прямых рейсов

Туры в Малайзию могут подешеветь. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Запуск прямых рейсов между Российской Федерацией и Малайзией будет способствовать постепенному снижению цен на турпакеты, однако серьезного удешевления туров ждать не приходится. Об этом в разговоре с изданием «Абзац» сообщил стратегический аналитик одного из туристических сервисов Михаил Абасов.

- После того как прямое сообщение заработает в полном объеме, вероятно постепенное выравнивание цен и общее удешевление путевок благодаря росту эффективности всей транспортной цепочки, хотя в первые месяцы будут действовать относительно высокие начальные тарифы. Пока рейсы есть только в планах, точную динамику спрогнозировать трудно. Но даже если цены и снизятся, едва ли это будет существенно для российских путешественников, – подчеркнул Абасов.

Как пояснил эксперт, введение рейсов без пересадок позволит сделать маршруты более удобными, что в теории должно повлиять на уменьшение итоговой стоимости поездок. В настоящее время туры из Москвы с пересадкой продолжительностью семь ночей в гостиницах уровня четыре звезды с питанием завтраки стартуют от 120 тысяч рублей на одного человека. Более комфортные варианты на пляжах обходятся в сумму от 150 до 300 тысяч рублей.