Адвокат Бенхин: из-за долгов Пугачева рискует лишиться гонораров

Пугачева накопила долго за электричество. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Долг в размере 8 тысяч рублей за электроэнергию в квартире на Арбате у певицы Аллы Пугачёвой может обернуться для неё потерей доступа к авторским гонорарам. Такое мнение в беседе с изданием «Абзац» высказал юрист Александр Бенхин. Он заявил, что после подачи соответствующего заявления банковские счета артистки окажутся под угрозой блокировки.

- На российские счета Пугачёвой поступают все её доходы за звания, там значительные надбавки, плюс пенсия за выслугу лет. Кроме того, она является автором многих своих хитов, которые регулярно транслируются по радио и везде, соответственно, за это она получает авторские отчисления. Всё это тоже официально приходит на её счета. Значит, этот долг, плюс пени, плюс какие-то проценты за принудительное взыскание. В совокупности, предположим, из 8 тысяч рублей превратится в 20–30 тысяч, – пояснил Бенхин.

Задолженность исполнительницы после судебного разбирательства могут передать судебным приставам для принудительного взыскания. В итоге на все счета Пугачёвой, включая те, куда поступают авторские отчисления, будет наложен арест.

Ранее сообщалось, что покинувшая Россию Пугачёва накопила долг за жилищно-коммунальные услуги в размере 8 тысяч рублей. По данным СМИ, речь идёт о 300-метровой квартире на Арбате, которую знаменитость пытается реализовать за полмиллиарда рублей.