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НовостиПроисшествия9 июня 2026 12:52

Ребенок в Мурино поджигал и бросал самолетики из окна и спалил чужую квартируфотовидео

В пожаре едва не погибла мать с двумя детьми, кошка и собака
Регина МАРИНЕЦ
Горел балкон на восьмом этаже двадцатиэтажного дома. Фото: ГУ МЧС РФ по ЛО

Горел балкон на восьмом этаже двадцатиэтажного дома. Фото: ГУ МЧС РФ по ЛО

В Мурино маленький ребенок поджигал бумажные самолетики и запускал их из окна. Один такой залетел к соседям и устроил пожар в их квартире.

- Горел балкон на восьмом этаже двадцатиэтажного дома по Екатерининской улице. Жильцы спаслись сами, двух человек из соседних квартир эвакуировали с помощью техсредств, а 20 человек экстренно вывели на улицу, - рассказали в ГУ МЧС России по Ленобласти.

Пожар в Мурино

Видео: ГУ МЧС РФ по ЛО

Как позже в своих соцсетях рассказала сама хозяйка квартиры Анна, огонь быстро метнулся с балкона в жилые квартиры и стал пожирать одежду, мебель, документы - все, что семья собирала годами. Схватив двух детей, кошку и собаку, женщина без промедлений выбежала из опасного места.

- Сейчас для нас наступил очень тяжелый период, - пишет Анна. - Мне нужно заново обустраивать жизнь, покупать самые необходимые вещи для детей, заботиться о животных и искать возможность восстановиться после этой трагедии.

Фото: ГУ МЧС РФ по ЛО

Фото: ГУ МЧС РФ по ЛО

Местные жители говорят, что в доме не сработала пожарная сигнализация, из-за чего многие не успели вовремя среагировать и едва не погибли. Родителям мальчика предстоит встретиться с правоохранителями.