Водитель оказался пьян и отказывался подчиниться требованиям правоохранителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лихача на Honda ловили с погоней и стрельбой ночью по Белевскому проспекту. Инцидент произошел 8 июня в три часа ночи в Невском проспекте. Инспекторы ГИБДД остановили для проверки автомобиль «Хонда Прелюд», но нетрезвый водитель вывернул руль и попытался скрыться, сбив при этом сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- Полицейские начали преследование. Водитель не реагировал на требования остановиться. Во время погони на улице Бабушкина иномарка столкнулась со служебным автомобилем, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Полицейские были вынуждены применить табельное оружие, выстрелив по колесам автомобиля. В результате водитель потерял управление и врезался в светофор, после чего лихача задержали. Никто из полицейских не пострадал.

За рулем автомобиля находился 34-летний неработающий житель поселка Кирилловское Выборгского района Ленобласти. Гонщика доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.