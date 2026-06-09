Поезд в Петербурга задерживается на 12 часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поезд из Евпатории в Петербург опаздывает на 12 часов после атаки БПЛА на Крым. Воздушная опасность повисла над небом 8 июня. К обеду 9 июня, поезда, следующие из Крыма, отправляются с по расписанию, а поезда в Крым прибывают на конечные станции по графику. Тем не менее, рейс из Евпатории в Северную столицу, продолжает следовать с большим опозданием.

- Поезд №179/180, следующий по маршруту Евпатория - Санкт-Петербург и отправившийся 8 июня, задерживается на 12 часов, - рассказали в пресс-службе «Гранд Сервис Экспресс». Также задерживается еще несколько поездов.

Пассажирам, чьи поезда задерживаются более чем на 4 часа, предоставляется питание и вода. Время задержки может изменяться - начальники поездов информируют пассажиров о предполагаемом времени прибытия по мере поступления новых данных. В случае необходимости помощи в вагоне следует обратиться к начальнику поезда или проводникам.