Рэпер Хаски выступит на фестивале Stereoleto в Петербурге

Фестиваль STEREOLETO проводится в Петербурге ежегодно с 2002. Фото: Анна ГРЕНЬ. Перейти в Фотобанк КП

Ежегодный летний фестиваль Stereoleto, который пройдет 13 и 14 июня на площадке общественного пространства Севкабель порт, объявил еще одного артиста. Хедлайнером первого дня станет рэпер Хаски.

- Музыка Хаски вовлекает в честный и неудобный разговор о времени, в котором мы живем. Его новый материал соединяет фолк и оперу, индастриал и панк, превращаясь в масштабный аудиопортрет эпохи, - рассказали организаторы.

Музыкант выйдет на сцену 13 июня в 20:50. Вместе с ним на трех стенах в Севкабель порту выступят группы «Хлеб, «IOWA», «Бонд с кнопкой», Тося Чайкина, Антон Беляев, Найк Борзов.

Напомним, фестиваль STEREOLETO проводится ежегодно с 2002 года и уже стал визитной карточкой Петербурга. В этом году он приедет также в Екатеринбург и Самару.