Двое детей пострадали в ДТП с питбайком в Петербурге

Полиция проводит проверку. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ДТП на Ленинском проспекте пострадали 15-летний подросток на питбайке и четырехлетний ребенок в машине. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Героев днем 10 июня. 15-летний юноша на электрическом питбайке проезжал перекресток и врезался в автомобиль Mitsubishi.

- В результате ДТП подростка госпитализировали в тяжелом состоянии. Четырехлетний пассажир иномарки тоже попал в больницу - его состояние врачи оценивают как среднее, - уточнили в полиции.

Полиция проводит проверку. Сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее «КП-Петербург» писала, что два человека погибли в ДТП на Таллинском шоссе в Ленобласти.