Петербург попал в тройку лидеров направлений для летних путешествий по России

Спрос на поездки в Северную столицу упал на 13 процентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спрос на поездки в Северную столицу упал на 13% по сравнению с прошлым годом. При этом доля бронирований городских отелей составляет 16,5% - это второй показатель в стране, пишет OneTwoTrip.

Почему же туристы охладели к Петербургу? Одна из главных причин - высокая стоимость проживания. В среднем одна ночь в отеле обходится путешественникам в 11,7 тысячи рублей. Для многих это слишком дорого.

- На первом месте по популярности оказалась Москва с долей бронирований 15,5%. Столица обогнала Петербург, хотя разрыв пока небольшой. Замыкает тройку лидеров черноморский курорт Адлер - на него приходится всего 4,1% заказов, - уточняет издание.

Также в десятку самых востребованных направлений вошли Казань (3,1%, ночь - 11,3 тыс. рублей) и Калининград (2,5%, ночь - 10,3 тыс. рублей). Эти города постепенно набирают популярность, но до лидеров им пока далеко.