Поезд «Красная стрела» отметил 95-летие юбилейным рейсом из Петербурга в Москву

Праздник не обошелся без культурной программы. Фото: РЖД

Легендарный поезд «Красная стрела» снова отправился из Петербурга в Москву. На этот раз - в честь своего 95-летия, сообщила пресс-служба РЖД.

- Именно этот поезд стал флагманом всего пассажирского движения в стране. Первые вагоны класса СВ и класса люкс появились именно в «Красной стреле», - напомнил гендиректор «Федеральной пассажирской компании» Дмитрий Пегов.

Перед отправлением сотрудникам поездной бригады вручили «Книгу благодарностей». В нее собирают отзывы пассажиров, которые ехали первым рейсом юбилейного состава.

Праздник не обошелся без культурной программы. Для гостей мероприятия выступили Губернаторский симфонический оркестр Петербурга, детская студия Музыкально-драматического театра «Синяя птица» и детский хореографический коллектив «ПроДвижение».