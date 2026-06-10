Роженица из Великого Новгорода уехала с места ДТП в роддом и лишилась прав

Беременная вызвала такси и спешно уехала. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Великом Новгороде беременная женщина лишилась прав, которая бросила машину после аварии и уехала на плановую госпитализацию в роддом. Вскоре она родила ребенка.

Все случилось в конце октября 2025 года. Женщина ехала на машине по трассе в сторону областного центра. За рулем ей внезапно стало плохо: потемнело в глазах, она перестала понимать дорожную обстановку и случайно нажала на педаль газа. Автомобиль врезался в тросовое ограждение.

- Вместо того чтобы вызвать ГИБДД, женщина вместе с сожителем уехала на попутном такси в роддом. Автомобиль остался на месте аварии. Полицейских вызвал очевидец, - пишет РИА Новости.

На суде женщина не отрицала, что была за рулем. Свое решение уехать она объяснила необходимостью госпитализации. Медицинские документы подтвердили: она действительно находилась в стационаре и через два дня родила.

Мировой судья признал ее виновной по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ - оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия. Даже при уважительной причине, указал суд, водитель обязан сообщить о ДТП в полицию или вернуться на место после оказания помощи. Женщину лишили прав на один год. Районный суд оставил наказание без изменений.