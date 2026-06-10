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НовостиОбщество10 июня 2026 9:58

План помощи пожилым людям утвердили в Петербурге на пять лет

Особое внимание уделят развитию системы долговременного ухода
Регина МАРИНЕЦ
Деньги на все задуманное уже заложены в 11 городских государственных программах.

Деньги на все задуманное уже заложены в 11 городских государственных программах.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Губернатор Александр Беглов подписал распоряжение о том, как город будет заботиться о гражданах старшего поколения с 2026 по 2030 год. Документ называется «План мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах пожилых людей».

В плане - восемь разделов и 71 конкретное мероприятие. Все они направлены на одну цель: чтобы пенсионеры жили лучше, дольше оставались активными и самостоятельными, а если нужна помощь - получали ее вовремя и в полном объеме.

- Особое внимание уделят развитию системы долговременного ухода. Это когда пожилой человек может оставаться дома, но к нему регулярно приходят социальные работники, сиделки или медсестры, - заявили в пресс-службе Смольного.

Деньги на все задуманное уже заложены в 11 городских государственных программах. Исполнять план поручили Комитету по социальной политике. Помогать ему будут 35 органов власти: 18 районных администраций и 17 отраслевых комитетов.