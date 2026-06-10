Петербуржцам рассказали о главном признаке любви кошки к хозяину

Стало известно, по каким принципам можно определить, любит ли кошка хозяина. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Многие владельцы кошек задаются вопросом, как понять, что их питомец их любит. Зоопсихолог Светлана Капустина рассказала в своем интервью NEWS.ru, что желание кошки быть рядом с хозяином - один из главных признаков любви.

- Не обязательно, чтобы кошка постоянно сидела у ног или на коленях. Достаточно того, что она стремится быть в одной комнате с хозяином. Это свидетельствует о глубокой привязанности животного, - пояснила зоопсихолог. - Если кошка бежит встречать хозяина, когда он возвращается домой, это также является признаком любви. Питомец проявляет радость и внимание, выражая свою привязанность.

По словам Капустиной, желание вылизывать кожу хозяина или слегка покусывать его руки - важные признаки доверия. Так кошка проявляет свою любовь и заботу. Это может показаться забавным, но даже принесенная «добыча» в виде игрушки на кровать хозяина - это своеобразный жест заботы и желание поделиться с близким существом.

- Конечно, каждая кошка уникальна, и ее поведение может отличаться. Однако, если вы замечаете эти признаки, можно с уверенностью сказать, что ваш питомец вас любит и ценит, - подытожила зоопсихолог.